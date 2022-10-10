Сергей Жуков рассказал, состоится ли концерт группы «Руки Вверх!» во Владивостоке

Певец прокомментировал слухи, которые ходят по социальным сетям. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юбилейный тур «Руки Вверх! – 25 лет» по городам Сибири и Дальнего Востока состоится, как и планировалось. Слухи о том, что концерты будут перенесены, не соответствуют действительности.

Некоторые отечественные артисты объявили об отмене своих концертов, однако Сергей Жуков и «Руки Вверх!», понимая свою ответственность перед поклонниками, подтверждают: концерты 13 и 14 октября в КСК «Фетисов Арена» состоятся, также, как и другие запланированные концерты тура

– Мы не можем отменить эти концерты. Наши поклонники на Дальнем Востоке ждали их более трех лет, большая часть билетов уже куплена. Как мы можем огорчить наших фанатов? – сказал лидер группы. – Караван из четырех фур с оборудованием для наших концертов уже проехал больше половины пути от Москвы до Владивостока и недавно миновал Улан-Удэ. Мы очень ждем встречи с нашими поклонниками и хотим показать им новое шоу «Руки Вверх!», которое уверенно запомнится им надолго.

Машины с оборудованием уже мчатся во Владивосток. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Группа «Руки Вверх!» по праву является самой популярной группой страны. Летом этого года коллектив Сергея Жукова собрал аншлаги на крупнейших стадионах страны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Настала очередь зрителей на Дальнем Востоке увидеть это незабываемое шоу. В силу погодных условий осенняя часть тура пройдет на крытых аренах, но Сергей Жуков обещает, что выступления во Владивостоке, Хабаровске, Чите и других городах будут не менее зрелищными, чем концерты в столице.

Приобрести билеты и уточнить расписание концертов можно на сайте RVTOUR.RU.

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