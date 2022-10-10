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Владивосток10 октября 2022 7:57

Сергей Жуков рассказал, состоится ли концерт группы «Руки Вверх!» во Владивостоке

Ранее появилась информация об отмене нескольких мероприятий
Антон КОРОЛЬ
Певец прокомментировал слухи, которые ходят по социальным сетям.

Певец прокомментировал слухи, которые ходят по социальным сетям.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юбилейный тур «Руки Вверх! – 25 лет» по городам Сибири и Дальнего Востока состоится, как и планировалось. Слухи о том, что концерты будут перенесены, не соответствуют действительности.

Некоторые отечественные артисты объявили об отмене своих концертов, однако Сергей Жуков и «Руки Вверх!», понимая свою ответственность перед поклонниками, подтверждают: концерты 13 и 14 октября в КСК «Фетисов Арена» состоятся, также, как и другие запланированные концерты тура

– Мы не можем отменить эти концерты. Наши поклонники на Дальнем Востоке ждали их более трех лет, большая часть билетов уже куплена. Как мы можем огорчить наших фанатов? – сказал лидер группы. – Караван из четырех фур с оборудованием для наших концертов уже проехал больше половины пути от Москвы до Владивостока и недавно миновал Улан-Удэ. Мы очень ждем встречи с нашими поклонниками и хотим показать им новое шоу «Руки Вверх!», которое уверенно запомнится им надолго.

Машины с оборудованием уже мчатся во Владивосток.

Машины с оборудованием уже мчатся во Владивосток.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Группа «Руки Вверх!» по праву является самой популярной группой страны. Летом этого года коллектив Сергея Жукова собрал аншлаги на крупнейших стадионах страны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Настала очередь зрителей на Дальнем Востоке увидеть это незабываемое шоу. В силу погодных условий осенняя часть тура пройдет на крытых аренах, но Сергей Жуков обещает, что выступления во Владивостоке, Хабаровске, Чите и других городах будут не менее зрелищными, чем концерты в столице.

Приобрести билеты и уточнить расписание концертов можно на сайте RVTOUR.RU.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

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