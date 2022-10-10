Редкий экспонат подарили музею во Владивостоке

Приморскому музею сделали необычный подарок. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Необычный подарок музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева сделал директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму. Редким и ценным для учреждения экспонатом стало первое издание романа Александра Александровича Фадеева «Разгром» на японском языке. Ранее книгу продавали в одном из букинистических магазинов Страны восходящего солнца.

Миягава Осаму рассказал, что искать классическое произведение в переводе он начал после того, как посетил музей Фадеева в Черниговке. Литературно-мемориальный музей советского писателя в России всего один, и находится он на Дальнем Востоке. Собранные в нем книги переведены на многие языки, но нет ни одного экземпляра на японском.

– В очередную поездку в Японию мне повезло найти отлично сохранившийся экземпляр «Разгрома» 1960 года выпуска. Причем, формата покетбук, удобного для чтения в транспорте. Это говорит о том, что книга пользовалась успехом у местных читателей. Мы много времени вынуждены проводить в общественном транспорте, – поделился господин Осаму.

Сейчас книга числится в фондах музея имени Арсеньева, но по решению экспертной комиссии будет передана на хранение в мемориальный музей А.А. Фадеева в Черниговке.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что коллекцию музея Арсеньева пополнили ценные экспонаты.

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