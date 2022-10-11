Дождливый и ветреный вторник ожидает приморцев 11 октября

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно. Фото: Анна СОБОЛЬ

Во вторник, 11 октября, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики обещают в крае небольшой и умеренный дождь, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха +8...+13°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно, утром небольшой дождь, а также сильно ветрено. Воздух здесь прогреется до 15 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также небольшой дождь. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись днем. Температура воздуха на один градус ниже – до +14°C.

В Находке сегодня без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

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