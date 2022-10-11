В администрации муниципального района в Приморье прошли обыски

Следком обратился к приморцам с просьбой в обязательном порядке обратиться в управление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела по халатности при представлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает Следственный комитет Росси по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 10 октября, в администрации Надеждинского муниципального района Приморского края прошли обыски. Специалисты изъяли необходимые документы, относящиеся к расследованию, допросили всех сотрудников и должностных лиц. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следком обратился к приморцам с просьбой в обязательном порядке обратиться в управление. В частности, это касается тех граждан, которым без оснований отказали в получении на территории Надеждинского муниципального района Приморского края земельного участка в рамках указанной государственной программы.

Напомним, что в июне 2022 года именно после жалоб жителей Кавалеровского муниципального округа сотрудники прокуратуры выявили нарушения при исполнении требований земельного законодательства.

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