Первый пассажирский рейс через лиман совершил паром «Анадырь»

Фото: Telegram-канала Роман Копина.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил о том, что паром «Анадырь» совершил первый пассажирский рейс через лиман для перевозки людей и легковых авто. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сегодняшний день переправа работает в тестовом режиме, но это пока. Анадырский морской порт уже подготовил причальную стенку на 7-м причале, на 10-м работы в завершающей стадии, но запустить паром это не помешало.

Расписание создано так, чтобы можно было стыковаться с московскими бортами. Отходит паром с седьмого причала в 12 часов дня, с 10 – в 16:00.

– Пассажирам и водителям будет удобно - это надёжно и безопасно, - сообщил в своем Telegram-канале глава Чукотского АО.

Кстати, также Роман Копин отметил, что расписание катера «Камчатка» сохранено, он работает параллельно с паромом. Ледовый класс парома рассчитан на работу до 2-3 декады октября.

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На борту находилось минимум 150 человек (Подробнее...)

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