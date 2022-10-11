Массовые отключения воды ожидаются во Владивостоке и Артеме

В среднем отключения продлятся до восьми часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С отключения воды в домах жителей Владивостока и Артема стартовала рабочая неделя в Приморье. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, с 09:00 утра вторника, 11 октября, отключения стартовали во Владивостоке по улицам:

Всеволода Сибирцева 22, 24; Лазо 4, 8; Пушкинская 7-45, 4-22; Светланская 59-89.

Специалисты сообщают, что воды не будет до 20:00 по причине аварийных ремонтных работ.

В среду, 12 октября, водоснабжение с 08:00 утра отключат в Артеме в дома по адресам:

с. Вольно-Надеждинское, п. Новый, п. Прохладное, п. Зима Южная, п. Шмидтовка, п. Де-Фриз.

Воды не будет тоже до самого позднего вечера – 20 часов, по причине планового ремонта.

В этот же день отключения пройдут и во Владивостоке. С 9 до 18 часов по улицам:

Карла Маркса. Лермонтова, 8-38. Минская. Порт-Артурская, 25-51. Тельмана, 16-25. Ушакова. Чичерина. Чугаева, 10-51. Энгельса, 3-10.

С 9 до 16 часов по улицам:

Анны Щетининой 22, 25, 27, 29.

Причина – все те же аварийные ремонтные работы.

В четверг, 13 октября, без воды с 9 до 20 часов вечера останутся жители домов по улицам во Владивостоке:

Океанский проспект 8; Почтовая; Почтовый переулок; Петра Великого 3, 3а; Светланская 31-47; Уборевича 3-11, 6-10; Фокина 22-26, 27-31.

С 9 до 18 часов дома по следующим адресам:

Байдукова 14, 20 20а, 20б, 20в, 22; Каспийская 13, 15; пр-т 100-летия Владивостоку 153а стр2; Чапаева 9, 10, 12а, 12б, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39.

В этот же день с 9:30 до 18:00 воды не будет в домах у артемовцев на следующих улицах:

ул. 2я Рабочая 93-142 ул. Ташкенская ул. Севская ул. Волгоградская 1-й Севский пер. ул. Азовская 2-й Севский пер. ул. Мариупольская ул. Ростовская ул. Кузнецкая

Причина – аварийные ремонтные работы по замене водопровода.

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