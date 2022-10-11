Свадебный бум. За прошлую неделю около тысячи пар из столицы Приморья узаконили свои отношения

Браки регистрируются каждый день, а порой и в выходные.

С 22 сентября по 10 октября 966 пар узаконили свои отношения в ЗАГСах Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ажиотаж на регистрацию браков возник после объявления частичной мобилизации, и теперь процедура проходит по упрощенной схеме – в день подачи заявления.

Самым «популярным» стал Первомайский ЗАГС. Там узами брака связали себя 449 пар, по упрощенной схеме - 382. В один из дней здесь был побит своеобразный рекорд по количеству росписей – 56.

Для сравнения за две недели: в Ленинском ЗАГСе расписались 134 пары, в Первореченском – 138, Советском – 167, Фрунзенский – 78. Из них по ускоренной схеме 51, 35, 88 и 39 пар, соответственно.

Браки регистрируются каждый день, а порой и в выходные – понедельник и воскресенье. К примеру, 9 октября в ЗАГСе Первомайского района поженились сразу три пары. Навстречу брачующимся пошли потому, что мужчины в срочном порядке отбывают на полигон.

– Кому необходимо, оформляем по упрощенной схеме и разводы, потому что без этого нельзя вступить в новый брак. Вот работали два понедельника и вышли в воскресный день по просьбам людей, чтобы зарегистрировать их, и они со спокойной душой пошли защищать Родину, – рассказала начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока Любовь Карпова.

Для регистрации отношений по упрощенной схеме нужно обратиться в один из городских ЗАГСов в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорта, если люди разведены – документ о разводе, квитанцию об оплаченной пошлине. Важно: наличие документа о призыве необязательно.

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