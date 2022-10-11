Стоимость яхты Nord доходит до 300 миллионов долларов. Фото: Вадим ПОПОВ

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов вновь организовал трансфер своей суперъяхте Nord. Из Владивостока, где судно успело стать ненадолго местной достопримечательностью, «Север» перегнали в Гонконг. На имущество наложены санкции Европы и США, из-за чего американский госдеп потребовал заблокировать яхту. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Премиальное судно пришвартовалось Гонконге еще 5 октября. Однако недавно власти США пригрозили репутационными рисками из-за сокрытия яхты. В Гонконге же заявили, что будут соблюдать условия санкций ООН, но отказались блокировать Nord только из-за односторонних ограничений определенных стран.

Вероятно, трансфер судна из Владивостока в Гонконг связан с тем, что там имеется необходимая инфраструктура для обслуживания яхты.

Nord не раз становился приковывающей внимание достопримечательностью для владивостокцев. Дело в том, что в конце марта имущество миллиардера Мордашова попало под санкции, поэтому суперъяхту перегнали на Родину.

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