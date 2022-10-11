Житель Уссурийска заботливо выращивал коноплю, чтобы потом лишиться свободы на восемь лет

Молодой человек соорудил временное жилище, где и обосновался до момента, пока весь его бизнес не накрылся. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье сотрудники полиции изъяли 478 кустов культивированной конопли у жителя Уссурийска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

20-летний юноша присмотрел для себя в селе Заречное небольшой земельный участок. Там же он занялся выращиванием и незаконным культивированием конопли. Специально для этого предприимчивый парень даже купил садовый инвентарь, а также завел собаку, чтобы та охраняла плантацию. Не отходя «от кассы», молодой человек соорудил временное жилище, где и обосновался до момента, пока весь его бизнес не накрылся.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Уссурийску деятельность незаконную пресекли. Когда растения осматривали, стало ясно, что ухаживают за ними должным образом: посажены в ряд, обработаны. Отсюда незамедлительно последовал вывод – все 478 кустов маньчжурской конопли целенаправленно выращивались и использовались для приготовления наркотиков.

Растения, конечно же, изъяли. Экспертно-криминалистическая экспертиза подтвердила, что представленные на исследование объекты являются ничем иным как культивированными наркосодержащими растениями рода Cannabis, да еще и в особо крупном размере. Сам задержанный тоже во всем признался.

– Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, – добавила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Теперь парень может лишиться свободы на срок до восьми лет.

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