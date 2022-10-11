Почти месячная норма осадков выпала в Приморье за прошедший в понедельник циклон

При облачной и дождливой погоде температура воздуха была все же низкой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прошедшие сутки Приморский край находился во власти циклона. Почти на всей территории региона прошли обильные дожди. Примгидромет доложил, что общее количество осадков варьировалось от 20 до 56 миллиметров, а это, между прочим, от 42 до 91 процента месячной нормы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сообщают синоптики, на большинстве рек в Приморье подъем уровня воды составил 20 – 80 сантиметров, в Уссурийском и Хасанском районах на малых притоках от 1 до 2 метров. Подтопило только лишь пойменные участки.

При облачной и дождливой погоде температура воздуха была все же низкой: +7…+14 °C, ночью +1…+8 °C. Неприятным дополнением стал сильный ветер до 14 — 21 метров в секунду, на мысах южного побережья порывы достигали 27 метров в секунду.

К утру вторника, 11 октября, циклон сместился на северо-восток Приморья. Осадки сохранились только в центральных и на севере восточных районов края, в остальных местах прекратились. Полностью осадки кончатся к концу дня, когда вихрь переместится на Охотское море. Но сильный ветер покидать край не собирается. Вслед за ним вторгнется и холодный воздух.

В среду, 12 октября, погода будет малооблачной, как следствие ночью станет холоднее. Температура станет значительно ниже, чем прошедшей ночью: +1…-5 °C, на побережье +2…+8 °C. Ветер стихнет.

Днем в Приморье потеплеет, но ненамного. Столбики термометров поднимутся до +12…+18 °C.

В дальневосточной столице температурный фон повысится на 1 — 2 градуса, осадки маловероятны.

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