На острове Русский достроили интернат Центральной музыкальной школы

Здесь будут учиться 350 человек. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Во Владивосток первый из объектов культурно-образовательного комплекса готов к вводу в эксплуатацию. Речь идет об интернате филиала Центральной музыкальной школы на острове Русский. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Стройтрансгаз-Восток».

К стройке на острове Русский у властей нет претензий. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Как поделился гендиректор компании Игорь Волкунович, заключение о соответствии всем требованиям специалисты получили с первой попытки, у инспекторов Госстройнадзора не было замечаний к застройщикам.

Компания получила ЗОС с первой попытки. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

– Мы были уверены в качестве своей работы, процесс получения ЗОС прошел в рабочем режиме, без каких-либо неожиданностей. Теперь наша следующая цель – получить разрешение на ввод в эксплуатацию, рассчитываем закончить эту работу в ближайшее время. Параллельно готовимся получить ЗОС на прочие объекты кластера на острове Русский – в первую очередь здания филиала Хореографической академии и Образовательного центра.

Объект готов к вводу в эксплуатацию, осталось лишь получить разрешение. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

В интернате Центрально музыкальной школы смогут находиться 350 воспитанников. На четырех этажах здания находятся 66 жилых блоков, 22 из них предназначены для маломобильных учеников. В двухместных комнатах есть санузел с разделенным умывальником, туалетом и душевой кабиной, гардеробная и общий холл.

22 блока предназначены для маломобильных учеников. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Санузел комнат. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Также на каждом этаже интерната обустроили помещения для совместного досуга, комнаты отдыха и зона для самоподготовки. На первом этаже расположен медпункт и изолятор.

Комнаты рассчитаны на два места. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Кроме интерната музыкальной школы в декабре этого года специалисты планируют сдать образовательные части комплекса на Русском и один жилой дом.

Другие объекты на острове сдадут в декабре. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Напомним, что в приморской столице на двух площадках строят культурно-образовательный комплекс. На острове Русский появятся филиал Московской государственной академии хореографии, интернаты для учеников, общежитие для студентов РГИСИ, три многоквартирных дома для преподавателей и артистов. Объекты сдадут уже в этом году.

На острове Русский появится филиал Московской государственной академии хореографии. Фото: ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Вторая площадка – это Орлиное гнездо на Аксаковской, сдать все планируют в декабре 2024 года.

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