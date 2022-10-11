Все школы Петропавловска-Камчатского проверены на предмет безопасности, угрозы нет

Школьники вернулись за парты после проверки. Фото: Правительство Камчатского края

Все школы столицы Камчатки проверены на предмет безопасности. Об этом сообщили в правительстве региона. Напомним, что утром в местных СМИ появились сообщения о возможном минировании учебных заведений в столице и других крупных городах. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Утро вторника, 11 октября, для ребят из школы №1 в Петропавловске-Камчатском началось с эвакуации учеников. Преподаватели действовали строго по инструкции.

– Оповещены все оперативные службы, организовано реагирование в соответствии с установленными алгоритмами, – сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО.

Детей вывели из здания, вернуться назад разрешили только после того, как школу проверили на предмет безопасности оперативные службы.

В правительстве уточнили, что всего в Петропавловске-Камчатском действует 35 муниципальных школ. Есть данные, что и в других учебных заведениях края сегодня тоже проводилась эвакуация.

– Все они были проверены и обучающиеся вновь вернулись за парты, – уточнили в правительстве.

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