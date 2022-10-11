Школьников и студентов из Владивостока знакомят с экологией с помощью экскурсий

Экскурсии организовали для учеников школы №28, 71 и курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Фото: Администрация Владивостока

Для школьников и студентов из Владивостока продолжают проводить различные экологические мероприятия. В рамках муниципальной программы специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования организовывают учащимся экскурсии в Дендрарий горно-таежной станции имени В. Л. Комарова и Ботанический сад ДВО РАН. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Мероприятия должны познакомить юных владивостокцев с предприятиями, которые помогают охранять окружающую среду, также они должны привлечь молодежь к участию в экологических проектах.

На минувшей неделе экскурсии провели для учеников школ №28, 71 для курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Ребятам рассказали о прикладных разработках и исследованиях в области ботаники, лесоведения, охраны природы и экологии. Всего с начала учебного года организовали семь подобных мероприятий.

Учащиеся посетили Дендрарий горно-таежной станции имени В. Л. Комарова и Ботанический сад ДВО РАН. Фото: Администрация Владивостока

Экскурсии проводят в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы.

Как рассказали специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, экологические мероприятия в приморской столице проходят каждый год. Это не только экскурсии, но и уроки для школьников, различные акции, семинары и конференции.

Напомним, что с начала этого года с улиц приморской столицы убрали больше 600 тысяч автомобильных шин, а на острове Русский в районе бухты Балка и мыса Поспелова собрали 830 килограммов мусора.

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