Житель Владивостока украл деньги, которые предназначались для бездомных собак

Мужчина украл короб с пожертвованиями для бездомных животных. Фото: социальные сети.

Во Владивостоке хулиган похитил коробку с пожертвованиями для бездомных животных. Преступление произошло днем 7 октября в кафе на Партизанском проспекте, 37. Мужчина не остался незамеченным, он попал в объектив камер видеонаблюдения. Полиция занимается поисками преступника.

Видеозапись с ограблением распространилась в социальных сетях. На ней видно, как один из посетителей кафе вытирает рот салфеткой и осматривается по сторонам, выбирая подходящий момент для своего «звездного часа». Когда персонал и другие отдыхающие отвернулись, злоумышленник схватил бокс с пожертвованиями для фонда защиты животных «Друг» и спешно ретировался. Помимо мужчины в здании были еще четыре человека: продавец и трое посетителей. Однако они стояли спиной к хулигану и не смогли предотвратить кражу.

Стоит отметить, что бандит действовал быстро и ловко. Возможно, это уже не первое ограбление четвероногих друзей, но точно последнее, так как в дело вступили правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что уже изучают видеозапись и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент трудно сказать, какое наказание грозит хулигану, так как неизвестна сумма ущерба. Обычно сотрудники кафе считают деньги, когда благотворительный короб полон.

Приморцы бурно обсуждают поведение злоумышленника в сети. Они отметили, что им грустно и противно от того, что есть люди, которые настолько лишены совести и человечности, ведь для бездомных животных важен каждый рубль из пожертвований.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в приморской столице создали специальный чат-бот для отлова бездомных собак. Ранее волонтеры организации «Друг Ричи» рассказали, что необходимо стерилизовать более 1200 животных.

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