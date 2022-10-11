Бульдозер сгорел в Приморье

Когда специалисты прибыли к месту происшествия, техника была вся объята пламенем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье загорелся бульдозер. Пожар оперативно потушили огнеборцы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло поздним вечером понедельника. На пульт пожарной охраны в 21:00 поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в Лучегорске, что в Пожарском районе, горит бульдозер.

Когда специалисты прибыли к месту происшествия, техника была вся объята пламенем. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.

– Всего в тушении пожара была задействована одна единица пожарной техники и три человека из числа краевой противопожарной службы, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что накануне в Приморье за сутки сгорели сразу четыре автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крупный пожар произошел на территории металлоприемки во Владивостоке

Пожарные потушили 150 квадратных метров, причины возгорания пока неизвестны (Подробнее...)

Четыре авто сгорели за сутки в Приморье

Специалистам предстоит выяснить причины пожаров (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.