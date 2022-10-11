Ранее Кожемяко заявил, что подготовку ведут 7,4 тысячи мобилизованных приморцев. Фото: Александр ХИТРОВ

Частичную мобилизацию в России проводят впервые за 80 лет. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в эфире «Восток24» рассказал, как регион столкнулся с изменением привычного уклада жизни, всем ли обеспечены мобилизованные и почему повестки могли получить многодетные отцы или мужчины с заболеваниями. Подробности – в материале dv.kp.ru.

Губернатор отметил, что многие среди приморцев оказались не готовы к новостям о мобилизации. Бронирование сотрудников предприятий не сработало достаточно эффективно, ведь в большей части компаний давно нет специалистов по мобилизационному учету. Из-за этого многие работники были оторваны от производства. По той же причине – из-за неуточненных списков с неактуальной информацией о запасниках в военных комиссариатах – повестки получили мужчины с четырьмя и более детьми, а также имеющие заболевания.

– Призвать такое количество людей – довольно сложно. И обеспечить всем необходимым – офицерским составом, размещением, обмундированием – это непросто. Могу сказать, что в первые несколько дней существовала несогласованность в действиях между военкоматами, призывами, проблемы с подготовленностью полигонов, но это быстро все пришло в соответствие, – рассказал Олег Николаевич. – <...> Много было распространено фейков, которые «взрывали» социальные сети. Провокации готовила в том числе украинская сторона.

Как резюмировал губернатор, уровень условий подготовки в разных полигонах отличается, однако во всех тренировочных пунктах есть теплая одежда, удовлетворительное питание.

– Ржавых автоматов я нигде не увидел, – сказал Олег Кожемяко.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что губернатор раскрыл количество мобилизованных в регионе. Всего 600 жителей края отправлены домой из-за ошибок военкоматов.

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