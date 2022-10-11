За приморскими мобилизованными должны сохранить рабочие места. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После объявления частичной мобилизации в России, у будущих военнослужащих возник вполне логичный вопрос – что же будет с их рабочим местом? Людей, которые скоро уйдут в зону специальной военной операции на Украине, до сих пор волнует эта тема. И именно ее озвучили журналисты губернатору Приморья Олегу Кожемяко во время эфира на телеканале «Восток24».

– Сейчас вопрос решен о том, смогут ли мобилизованные сохранить рабочие места. Как это будет получаться на практике?

– На практике, если человек призван на службу, организация должна совершить расчет и зарезервировать место. Далее [будут] начисления со стороны министерства обороны. Есть система, которая анализирует и принимает всех мобилизованных, ставит на учет и зачисляет зарплату. Во время обучения оплата будет одна, в зоне СВО – плюс два оклада за участие в боевых действиях, [также положены] доплаты за уничтожение техники врага и подвиги в бою, – объяснил глава региона.

Добавим, что вскоре после объявления частичной мобилизации президент России Владимир Путин внес поправки в Трудовой кодекс и подписал несколько федеральных законов о гарантиях для мобилизованных. Вот один из примеров:

– На время мобилизации трудовой контракт приостанавливается, а не прекращается. То есть, солдата нельзя уволить, а рабочее место за ним сохраняется. Правда, пока действует призыв, можно найти замену ушедшему на фронт со срочным контрактом.

Напомним, в России по номеру «122» запустили горячую линию, где операторы отвечают на вопросы о частичной мобилизации.

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