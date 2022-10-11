Губернатор Приморья о частичной мобилизации: «Раз Родина призвала, надо идти служить»

В Приморье много людей связанных с военным делом. Фото: Александр КОЦ

В продолжение разговора о главном с губернатором Приморья в эфире телеканала «Восток24» подняли вопрос о темпах частичной мобилизации. Олег Кожемяко, который сам неоднократно выезжал в зону специальной военной операции, отметил патриотичный настрой приморцев и рассказал о единении военных с народом.

– Эксперты часто анализирует ход частичной мобилизации и разделили регионы страны условно на зону. Приморье попало в «зеленую», в целом отношение экспертов к частичному призыву положительное. Во многом это обусловлено вашим личным участием в процессе. Потому что вы поддерживаете добровольцев и бываете на территории СВО, а как вы оцениваете вовлеченность приморцев?

– Регион патриотично настроен, у нас одно из самых мощных развернутых общевойсковых соединений – пятая армия. Краснознаменный Тихоокеанский флот – многие там служили. У нас много людей, связанных с армией, со службой, много общественных организаций. Губернатор может только призвать быть едиными, но в целом жители Приморья патриотично настроены. Все понимают, раз Родина призвала, надо идти служить!

Напомним, в Приморье активно поддерживают семьи мобилизованных сотрудников и самих бойцов. Предприятия вводят дополнительные выплаты для близких военнослужащих. Для призывников собирают провизию, теплую одежду и амуницию перед отправку в зону СВО. Сейчас на полигонах тренируются 7400 мобилизованных жителей края.

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