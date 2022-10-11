Всего в Приморье мобилизовали 7,4 тысячи мужчин, 600 вернули домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, рассказал о том, что делать жителям, которые не подходят на службу по состоянию здоровья, но получили повестки в рамках частичной мобилизации. Чиновник сообщил в эфире канала «Восток24», что занимается этим вопросом комиссия.

– В призывном пункте смотрят по справкам. Если видят, что отклонения от учета по воинской специальности или состоянию здоровья, отправляют на комиссию и обследование. Около 600 человек были возвращены по причине болезни.

При этом, заявил Олег Николаевич, в этом процессе тоже должна быть объективность. На дополнительное обследование поступают люди с проблемами ЖКТ, зрения и так далее, однако есть заболевания, которые не дают отсрочек.

– Должна быть направленность по военно-учетной специальности. Есть проблемы с позвоночником – тяжелый груз носить сложно – тогда уже командир на месте смотрит, – сказал губернатор.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что всего в Приморье мобилизовали 7400 человек. Они проходят подготовку на полигонах. Мужчины, имеющие заболевания, могут получить повестки, если давно не обновляли сведения о себе в военкомате. «КП» рассказывала о том, что делать в этом случае.

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