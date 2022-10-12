До 19 градусов тепла прогреется воздух в Приморье в среду, 12 октября

Ветер слабый до умеренного, малооблачно. Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 12 октября, Приморский край окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Слабый ветер преобразуется в умеренный в течение дня, а воздух сегодня прогреется до 19 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице малооблачно, слабый ветер возьмет направление с юга, после обеда умеренный. Утром температура воздуха 7-8 градусов со знаком плюс, в дневные часы – до 16 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также малооблачно и почти безветренно. В утренние часы здесь заметно холоднее – от 0 до 2 градусов со знаком плюс, однако в течение дня воздух также прогреется до 16 градусов тепла.

В Находке утром температура воздуха +4...+6°C, днем +15...+17°C, что, кстати, на градус теплее, чем во Владивостоке. Ветер слабый до умеренного, малооблачно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прошедший накануне циклон принес в край почти месячную норму осадков. После прекращения дождей в Приморье пришло похолодание.

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