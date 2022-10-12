Поиски пропавшего ребенка ведутся в Приморском крае

Мальчика нет дома со вчерашнего дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пропал ребенок. Об этом сообщает волонтерское движение «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток». Мальчика нет дома со вчерашнего дня.

Сообщается, что Вячеслав Хайров 2012 года рождения из Находки ушел из дома по Ленинградской, 6, еще во вторник, 11 октября. До настоящего времени о его местонахождении не знает никто.

На вид ребенку 9-10 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы и кроссовки, при себе имел черный рюкзак.

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто владеет информацией о том, где может находиться Слава, просят обращаться в местные отделения полиции или звонить по телефонам волонтеров.

8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02, 102 или 112– полиция 8 914 721 22 32, 8 902 488 56 56 – волонтеры.

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