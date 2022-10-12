«Салфетку дать? Слезы вытереть»: приморец расплакался при задержании

Фото с места аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Курьезный случай произошел накануне во Владивостоке. 30-летний мужчина во время задержания устроил для полиции перформанс, а после просто расплакался. Что стало причиной расстройства парня – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Действие истории развернулось на Казанской. Там 30-летний водитель Honda Fit Shuttle по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспорта и влетел в припаркованный Toyota Succeed. К счастью, в аварии никто не пострадал. Механические и кузовные повреждения получили только машины.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС. Вот тогда-то шоу и началось. При задержании дебошир стал оказывать активное сопротивление и даже пытался сбежать. Естественно, у него ничего не получилось.

Когда сотрудник полиции все же усадил мужчину в машину и стал составлять протокол об административном нарушении, водитель расплакался, а из уст полилась нецензурная брать в адрес полицейского.

– Раздул из мухи слона, – всхлипывая кричал мужчина.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отказ от медосвидетельствования в отношении мужчины составлены административные материалы.

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