Утренний затор сковал одну из важных трасс во Владивостоке

ДТП, осложнившее трафик. Фото: dpscontrol_125rus

Утро среды, 12 октября, осложнил затрудненный трафик на въезде во Владивосток. Об этом сообщают местные автомобилисты, которые оказались в западне. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что в районе так называемой в народе «седанкинской» развязки произошла небольшая авария. Тягач с прицепом зацепил своей конструкцией легковой автомобиль. Повреждения минимальные – скорее всего просто царапины на седане. Однако последствия, по словам других участников движения, масштабны.

Из-за того, что теперь предстоит длительное разбирательство, тягач движение прекратил. Естественно, одна из полос оказалась недоступна для движения. Итог: внушительный затор со стороны въезда во Владивосток.

Фото и видео с места событий уже появились в социальных сетях.

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