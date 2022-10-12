Гостиницы и новые зоны: аэропорт Владивостока преобразит компания из Санкт-Петербурга

Аэропорт Владивосток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный аэропорт Владивосток нашел подрядчика для разработки мастер-плана развития терминала и прилегающих территорий. Работы будут рассчитаны на ближайшие 25 лет. Разработку мастер-плана оценили в 55,1 миллиона рублей, как уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

В конкурсе участвовали пять компаний, включая небезызвестное консалтинговое бюро «Стрелка». Предпочтение отдали научно-исследовательскому институту воздушного транспорта «Ленаэропроект» – вероятно, за самую низкую предложенную стоимость на торгах. Изначальная цена контракта, согласно порталу госзакупок, составляла 64 миллиона рублей.

В проектной заявке сказано, что предстоит работа на долгосрочную перспективу. Нужно увеличить пропускную способность комплекса, улучшить инфраструктуру, предложить оптимальные решения по зонированию территории аэропорта. Как уточнили в пресс-службе, должны быть учтены возможности строительства гостиниц близ воздушной гавани. Варианты нужно предоставить за 8 месяцев после подписания договора. О желании возвести гостиничный комплекс ранее высказывался гендиректор МАВ Андрей Виниченко. Чтобы зайти в номер, не понадобится выходить из здания аэропорта. Такой формат назвали «сухие руки».

«Ленаэропроект» уже проектировал аэропорты Улан-Удэ, Калуги, Салехарда, Воронежа и Мурманска. Сроки строительства нововведений на территории МАВ еще не обозначены.

ПО ТЕМЕ:

Аэропорт Владивостока хочет возобновить авиасообщение с Кореей, КНР и Вьетнамом до конца года

Более того, в воздушной гавани может появиться новый уникальный гостиничный комплекс (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.