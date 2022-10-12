«Восточный Порт» отремонтировал крышу школы во Врангеле

Кровлю восстановили в МАОУ СОШ №19. Фото: АО «Восточный Порт»

Завершен ремонт крыши средней школы №19 в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа. Весь спектр работ был профинансирован АО «Восточный Порт» в кратчайшие сроки после поступления обращения администрации школы об оказании помощи в части ремонта крыши.

Реставрацию кровли провели быстро и оперативно. Сегодня учителя спокойно проводят учебные занятия, а школьники получают новые знания, имея надежную «крышу над головой». Угрозы подтопления во время дождей и замыкания электропроводки больше не страшны. Минувшим летом при поддержке стивидорной компании и Фонда «Восточный Порт» в школе были заменены подвесные желоба, водосточные трубы и несущая часть каркаса крыши.

Реставрацию кровли провели быстро и оперативно. Фото: АО «Восточный Порт»

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого системно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них – «Образование» – направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

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