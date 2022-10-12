Тело нашли в лесу: в Приморье скончалась 15-летняя девушка, сбежавшая из детдома

Прокуроры и полицейские прибыли на место трагедии. Фото: Прокуратура Приморского края

В лесном массиве села Черниговка в одноименном районе Приморья нашли тело 15-летней девушки. Это произошло утром 12 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деталей в шокирующей истории мало. Погибшая была воспитанницей Центра содействия семейному устройству и сбежала по неизвестной причине 11 октября. Тело нашли спустя сутки в лесу около села. Специалисты ищут свидетелей и возможных подозреваемых. Вопросов в истории больше, чем ответов.

Комната девочки. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокурор Черниговского района незамедлительно выехал на место происшествия, ход расследования взял под личный контроль. Комплексную проверку ждет и Центр содействия: предстоит выяснить, как относились к несовершеннолетней девушке, оказывали ли необходимую психологическую и медицинскую помощь. Со всеми воспитанниками детдома работает психолог. В следственном комитете Приморья инцидент еще не комментировали.

– По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования, – уточнили в прокуратуре.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагическом финале ссоры подростка и его соседки. 53-летняя женщина была пьяна и, не совладав с эмоциями, пырнула 12-летнего мальчика ножом.

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