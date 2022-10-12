«Галя, отмена!»: кассир из Приморья заработала почти миллион рублей на несуществующих возвратах

На сегодняшний день женщине уже предъявлено обвинение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжают разбирать в истории, произошедшей еще в 2021 году. Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении около 900 тысяч рублей утвердила прокуратура Хасанского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Речь идет о кассире крупного гипермаркета, который расположен в поселке городского типа Славянка. Три месяца подряд сотруднице удавалось проворачивать нехитрую схему: женщина оформляла возврат за фактически проданный товар, а деньги складывала в свой карман. Естественно, продукцию назад при этом никто не возвращал.

Таким образом находчивому кассиру удалось «навозвращать» примерно на 900 тысяч рублей. На сегодняшний день женщине уже предъявлено обвинение, заведено уголовное дело. В рамках обеспечительных мер деньги обвиняемой в размере более 400 тысяч рублей арестовали.

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