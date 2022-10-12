Пагубная привычка стала причиной смерти приморца

В причинах слоившегося предстоит разбираться компетентным органам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Предварительной причиной трагедии стала пагубная привычка. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Трагедия случилась в селе Григорьевка, что в Михайловском районе края. Поздней ночью среды, 12 октября, на телефон пожарной охраны поступил звонок. На другом конце провода сообщили о горящем строительном вагончике.

Когда огнеборцы потушили огонь и приступили к разбору завалов и проливке конструкций, то обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. К сожалению, он был уже мертв.

В пресс-службе ведомства сообщили, что пожар уничтожил 18 квадратов помещения. Предварительно известно, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Всего на тушении возгорания работали две спецтехники и шесть человек.

В причинах слоившегося предстоит разбираться компетентным органам.

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