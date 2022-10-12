23 россиянина мобилизационного возраста отплыли на яхтах из Приморья в Южную Корею

Официально ни одно пассажирское судно не ходит в Южную Корею, за исключением парома Eastern Dream. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Иностранные СМИ сообщили о попытке россиян (вероятно, уклоняющихся от частичной мобилизации) через порты Дальнего Востока попасть в Южную Корею. 23 жителя РФ прибыли в гавани на юге страны. Некоторые прибыли в Сокчо, другие – в Пхохан и Пусан. Большинству во въезде отказали, сообщил телеканал KBS.

Власти сочли цель приезда многих визитеров «неясной». Так, пятерых российских мужчин, прибывших из Владивостока 30 сентября, отправили обратно в РФ с южнокорейского острова Уллын накануне, 11 октября. У гостей не было электронного разрешения на поездку (K-ETA).

KBS сообщило, что за последние несколько дней к юго-восточному порту Пхохан пришвартовались три яхты, в основном, с россиянами в возрасте от 20 до 30 лет. На борту одного судна находились девять мужчин и одна женщина из России, на другой яхте – еще четыре россиянина.

В начале октября только двум жителям нашей страны, по официальным данным, удалось получить разрешение. Другие визиты россиян представители береговой охраны западным СМИ не прокомментировали. Есть сведения, что у некоторых жителей, прибывших на яхтах, заканчивается вода и топливо. Корейские власти снабдили ожидающих ресурсами. В Министерстве Юстиции Республики подтвердили, что россияне прибыли в страну, однако отказались уточнять, подавали ли они заявление на статус беженца. Число людей, которые запросили разрешение на въезд, тоже оставили неназванным.

Напомним, прямых паромных и авиационных маршрутов из Приморья в Южную Корею почти нет. Все рейсы, исключая путешествие на судне Eastern Dream, приостановлены. Да и на «Восточную мечту» приобрести билет крайне проблематично. Вероятно, в зарубежную страну россияне добирались на собственных судах.

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