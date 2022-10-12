Космическая победа: приморские футболисты одолели команду из Подмосковья

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу приморских спортсменов. Фото: ФК «Динамо – Владивосток»

Футбольная команда «Динамо» победила «Космос» из Долгопрудного 11 октября на домашнем матче во Владивостоке. Игра прошла в рамках первенства России второй лиги ФНЛ. Счет 2:1 в пользу Приморья стал результатом сражений спортсменов на поле.

Проходил матч на знаменитом стадионе, название которого совпадает с «именем» местного спортивного клуба. Приморцы с первых минут начали атаковать соперника, но результата это не принесло. Первыми забили гол во втором тайме спортсмены «Космоса». Особо отличился в команде гостей Артем Кузин.

Сравнять счет удалось Алексею Баеву на 11 минуте с передачи Алексея Подпругина. Спустя время спортсмен забил дубль и принес победу команде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

Следующая игра состоится на выезде. Приморские футболисты сразятся с командой «Калуга».

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала календарь домашних игр футбольного клуба «Динамо – Владивосток» на 2022 год в столице Приморья.

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