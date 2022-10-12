Хозяин фермы аквакультур в Приморье продает готовый бизнес за 1,8 миллиарда рублей

Предприятие разводит гребешок и другие гидробионты. Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

На популярной площадке купли-продажи бизнеса появилось объявление о продаже предприятия стоимостью в 1,8 миллиарда рублей. Речь идет о бизнесе в сфере аквакультуры. Ферма расположена на севере Приморского края, занимается добычей и переработкой трепанга, ежа серого, ламинарии, краба. Бухта, уверяют авторы, закрыта от штормов и тайфунов.

Предприятие по разведению гребешка открыто вот уже 11 лет – с 2011 года. Среди причин продажи собственник назвал усталость. На многочисленных фото продемонстрирована добываемая продукция и сотрудники производства, а также помещения и ангары.

Общая площадь участка составляет 2680 гектаров, стоимость активов оценена в 1,801 миллиарда рублей. В объекты входят земля, нематериальные и материальные блага. При этом объявление на портале разместил посредник.

Напомним, недавно таким же резонансным событием стала продажа торгового центра Clover House в центре Владивостока. С молотка объект ушел с пятого раза.

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