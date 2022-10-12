Больше 600 чирлидеров с Дальнего Востока сразятся за первое место в столице Приморья

Приморье представят коллективы из Артема, Владивостока, Находки, Уссурийска, и Хороля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат и первенство ДФО по чир спорту впервые состоятся во Владивостоке 15 и 16 октября. Приморскую столицу посетят спортсмены из разных регионов Дальнего Востока.

Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, на соревнования приедут больше 600 человек из Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Бурятия и Магаданской области. В рамках чемпионата и первенства участники 19 дальневосточных клубов сразятся за медали в 11 дисциплинах, поэтому зрителей ждут больше 150 выступлений.

Приморье представят коллективы из Артема, Владивостока, Находки, Уссурийска, и Хороля.

Пройдут мероприятия 15 октября в 13:00 и 16 октября в 10:00. Посмотреть на соревнования можно будет в спортивном комплексе «Олимпиец» на Батарейной, 2.

В Приморье чир спорт развивается с 2016. Молодежь активно проявляет интерес к этому направлению, а краевая сборная регулярно занимает призовые места во всероссийских турнирах. В 2021 году местная команда Pro Dance Project выиграла чемпионат страны и заняла третье место в мировых состязаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Космическая победа: приморские футболисты одолели команду из Подмосковья

Игроки «Динамо» сразились с «Космосом» во Владивостоке (подробнее...)

Импортозамещение коснется дальневосточного спорта

На ВЭФ рассказали, какие изменения ждут спортивную жизнь регионов Дальнего Востока (подробнее...)

В Приморье наградили призеров Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

Школьники из Владивостока попали в топ-10 команд России (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.