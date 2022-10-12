Приморцам ответили на часто задаваемые вопросы про мобилизацию

В стране проходит частичная мобилизация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопросы про частичную мобилизацию у жителей Приморья не заканчиваются. На многие из них уже ответили специалисты портала Объясняем.РФ. Но региональный отдел в нашем крае все еще собирает самые популярные вопросы и дает ответы на них на своем сайте и в соцсетях.

Один из самых популярных вопросов, которым задаются приморцы: какие есть уважительные причины для неявки в военкомат при получении повестки? Все довольно просто. Если призывник нетрудоспособен из-за болезни или увечья, хоронит члена семьи, а также произошло обстоятельство, не зависящее от него (например, стихийное бедствие) или другие причины, признанные уважительными и подтвержденные документально, то он не обязан приходить в военкомат.

А что делать тем, кто поступил в иностранный вуз и имеет при себе нотариально заверенную справку об учебе? При выезде из России на срок больше шести месяцев житель должен сняться с воинского учета, поэтому мобилизовать его не могут.

Также не могут призвать единственного ребенка одинокого родителя. Но только если он постоянно ухаживает за родственником-инвалидом I группы. Это должно подтвердить федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

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