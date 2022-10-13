До 21 градуса тепла ожидается в Приморье в четверг, 13 октября

Благоприятная погода ждет приморцев в предпоследний рабочий день недели. Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 13 октября, Приморский край окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Ветер в течение дня будет слабым, усилившись до умеренного, а воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно. Ветер возьмет направление с юга, усилившись во второй половине дня. Температура воздуха +14...+16°С.

В соседнем Уссурийске также малооблачно, но чуть теплее – до 19 градусов со знаком плюс. Ветер слабый до умеренного.

В Находке ситуация аналогичная: слабый до умеренного ветер, температура воздуха +16...+18°C, малооблачно.

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