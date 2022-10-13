Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех приморцев на пожаре

Фото с места происшествия. Фото: Прокуратура Приморского края

Серьезный пожар унес жизни трех приморцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло в среду, 12 октября. На Махалина во Владивостоке загорелась дворовая постройка. Огонь полностью уничтожил строение. Итогом стала гибель двух человек, личности которых устанавливают специалисты. Чуть позже среди сгоревших руин обнаружили тело третьего приморца и тоже без признаков жизни.

Теперь компетентным органам предстоит выяснить, что же стало причиной пожара.

В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возгорание еще до прибытия пожарных ликвидировали местные.

Напомним, что вчера во Владивостоке вспыхнула фура с водителем внутри. Пламя перекинулось на ж\д состав. Очевидцы запечатлели происшествие на видео, а ролик сразу же просочился в сеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Был очень сильный взрыв»: во Владивостоке загорелась фура с водителем внутри

Во Владивостоке полыхает фура, огонь перекинулся на ж\д состав (Подробнее...)

В МЧС рассказали подробности пожара с фурой во Владивостоке

Спасатели до сих пор тушат полыхающий автомобиль (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.