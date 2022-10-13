Библиотека «Бук» приглашает владивостокцев на экспериментальный лекторий с «королем ужасов»

Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередная лекция проекта «БУКоКратия» пройдет в библиотеке «Бук» во Владивостоке. Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале. Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Афиша мероприятия. Фото: t.me/buk_library

Экспериментальный лекторий в этот раз будет посвящен «королю ужасов» Стивену Кингу – американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. Именно за свои выдающиеся литературные достижения, а также созвучную фамилию он и получил такое прозвище. Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга.

Лектором на мероприятии выступит филолог, преподаватель русского языка и литературы Мария Кожевникова.

Лекция состоится уже сегодня, 13 октября, в 18:30 по адресу: Светланская, 55. Вход свободный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.