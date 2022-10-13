Библиотека «Бук» приглашает владивостокцев на экспериментальный лекторий с «королем ужасов»

Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Очередная лекция проекта «БУКоКратия» пройдет в библиотеке «Бук» во Владивостоке. Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале. Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Афиша мероприятия. Фото: t.me/buk_library
Экспериментальный лекторий в этот раз будет посвящен «королю ужасов» Стивену Кингу – американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. Именно за свои выдающиеся литературные достижения, а также созвучную фамилию он и получил такое прозвище. Присутствующим поведают о раннем творчестве Стивена Кинга.
Лектором на мероприятии выступит филолог, преподаватель русского языка и литературы Мария Кожевникова.
Лекция состоится уже сегодня, 13 октября, в 18:30 по адресу: Светланская, 55. Вход свободный.
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