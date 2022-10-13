Волна отключений холодной воды накроет Владивосток 13 октября

Подачу воды возобновят вечером 13 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром в четверг, 13 октября, часть жителей приморской столицы осталась без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», причиной отключений стали аварийный ремонтные работы.

В 9:00 подачу воды остановили на улице Володарского, 1, а возобновят в 16:00.

До 17:00 холодной воды не будет в домах на Никифорова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 53, б, 53в.

Утром 13 октября без воды остались и жители домов на Байдукова 14, 20 20а, 20б, 20в, 22, Каспийской, 13, 15, проспекте 100-летия Владивостоку 153а стр2, Чапаева 9, 10, 12а, 12б, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39. Ремонтные работы закончатся в 18:00.

В доме на улице Тупик Шевченко воду вернут в 19:00. ХВС также нет на Океанском проспекте, 8, Петра Великого, 3, 3а, Почтовой, Почтовом переулке, Светланской с 31 по 47 дом, Уборевича 3-11, 6-10 и Фокина 22-26, 27-31. Работы планируют завершить в 20:00.

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