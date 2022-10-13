В подземном переходе в центре Владивостока поселились обитатели моря и мира кино

Реконструкция позволит защитить тоннель от вандалов-граффитчиков. Фото: Администрация Владивостока

Старую гранитную плитку в центральном подземном переходе Владивостока заменят «морские» узоры и детали из кинематографа. Как рассказали в мэрии, тематические изображения станут частью большой реконструкции помещения. До ноября здесь также заменят лестничные марши, водоприемные решетки, светильники и установят тактильную плитку.

Переход на пересечении улиц Светланской и Океанского проспекта решили украсить еще весной. В администрации Владивостока, на общественном совете по вопросам архитектуры и дизайна городской среды, посчитали, что тематическое художественное оформление не только подчеркнет символику приморской столицы, но и позволит защитить тоннель от вандалов-граффитчиков.

Тематика проекта – узнаваемые символы Владивостока и края. Фото: Администрация Владивостока

Непосредственно оформлением занялись специалисты мастерской монументального искусства «Дом культуры». По словам руководителя учреждения Георгия Косенко, каждая из входных групп связана с объектами, расположенными вблизи перехода. Так, со стороны Дальрыбвтуза красуются маяк, спасательный круг, морские звезды, чайки и рыба. В районе кинотеатра Уссури подводный мир пополнился кинопленкой и другими атрибутами. А «в целом тематика проекта – узнаваемые символы Владивостока и края», – отметил специалист.

Когда работы завершатся, на территории установят подсветку для новой достопримечательности. Полную реконструкцию планируют закончить в ноябре.

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