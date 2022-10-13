«Восточный Порт» и власти Находки совместно решают вопрос нехватки учителей в школах города

Фонд уже отремонтировал четыре квартиры, педагоги заехали и начали обучать детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Находкинского городского округа и Фонд «Восточный Порт» совместно решают проблему острой нехватки преподавательского состава в образовательных учреждениях города. Зачастую одна из основных мотиваций к переезду – гарантия предоставления будущему сотруднику удобного съемного жилья. В рамках реализации профильной краевой программы вопросами поиска жилплощади для педагогов занимаются соответствующие структуры. Вместе с тем, состояние далеко не всех «городских» квартир подходит условиям комфортного в них проживания. Решением данного вопроса занимается Фонд «Восточный Порт» – «восточники» финансируют приобретение стройматериалов и работу строительных бригад.

На сегодняшний день Фонд оплатил ремонтные работы, включающие замену сантехники и электрики, окон и дверей, ремонт стен и напольного покрытия, уже в четвертой по счету квартире, выделенной городом для проживания приезжих специалистов. Все четыре молодых педагога с начала учебного года ведут уроки по химии, биологии, английскому, математике и информатике в одной из школ микрорайона Врангель Находкинского ГО, в числе первых принявшей участие в профильной краевой программе. «Восточный Порт» и власти городского округа намерены продолжать взаимодействие по решению жилищного вопроса для специалистов, привлекаемых на работу в школы Находки.

– Фонд «Восточный Порт» оказывает нам большую помощь по ремонту муниципальных квартир для приглашенных учителей. Бюджет города у нас дефицитный, и мы очень внимательно относимся к таким предложениям Фонда, – отмечает первый заместитель главы Находкинского городского округа Герман Краснощеков.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого уже более трех лет системно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них – программа «Образование» – направлена на поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни, ремонте помещений и благоустройстве территории.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.