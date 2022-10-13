ДРСК обновляет электросетевой комплекс Шкотовского района и города Большой Камень

Всего за два года на обновление направлено более 176 миллионов рублей. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят мероприятия по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Шкотовского района и города Большой Камень. Обновление сетей осуществляется в рамках реализации программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК). Всего за два года на обновление сетей Шкотовского района и Большого Камня направлено более 176 миллионов рублей.

В настоящее время работы по замене опор и провода проводятся в поселке Шкотово по улицам Партизанская, Набережная, Дисциплинарная, Кирова, Тракторная, Советская, Вокзальная, Ленинская, Горького, Чкалова, Зальпе, Ж/Д переулок. В ближайшее время специалисты подрядной организации приступят к работам по другим улицам населенного пункта.

Кроме этого, продолжаются работы по реконструкции распределительных сетей 6/0,4 кВ в поселках Смоляниново, Романовка, Шкотово. Всего в этом году в этих населенных пунктах будет проведена реконструкция более 39 километров ВЛ 6/0,4 кВ, а также установлено 17 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Также в этом году энергетики выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 6 кВ в Шкотовском районе (фидер № 29 от подстанции «Береговая-2») общей протяженностью 24 километра. Специалисты компании заменили 162 опоры и смонтировали порядка 4 километров нового провода.

Большой объем работ выполнен в городе Большой Камень, селах Петровка, Суходол и Царевка. Здесь проведена реконструкция более 17 километров ВЛ 6/0,4 кВ, заменено 18 КТП и установлен 1 реклоузер.

В рамках программы МиРЭК в прошлом году в поселках Шкотово, Смоляниново, селе Романовка выполнена реконструкция сетей 0,4/6 кВ в объеме 22,5 километра, произведена замена 9 трансформаторных подстанций. В городе Большой Камень и селе Петровка выполнена реконструкция более 14 километров ВЛ 0,4/6 кВ, произведена замена трех КТП и установлено 7 реклоузеров.

В следующем году запланирован большой объем по реконструкции электрических сетей с заменой опор, провода и установкой новых трансформаторных подстанций в городе Большой Камень, поселках Шкотово, Дачный, селах Царевка, Романовка и других населенных пунктах.

Стоит отметить, что к эксплуатации электросетевого комплекса на территории Шкотовского района приморский филиал ДРСК приступил с 2014 года. Ранее обслуживанием этих сетей занимались ОАО «Коммунальная энергетика» и ООО «Энергетическая управляющая компания».

Для обслуживания потребителей муниципального района был создан Шкотовский район электрических сетей. В зону ответственности созданного сетевого района вошли энергообъекты 12 населенных пунктов Шкотовского района – городов Большой Камень и Фокино, а также сел Шкотово, Смоляниново, Петровка, Стеклянуха, Царевка, Романовка, Дунай, Речица, поселков Мысовой и Подъяпольский.

Консолидация сетей Шкотовского района позволила ДРСК сформировать долгосрочные планы развития электросетевой инфраструктуры данных территорий, так как сети были в крайне в неудовлетворительном состоянии. Начиная с 2014 года, Приморские электрические сети реализуют комплекс мероприятий, включающие в себя обновление оборудования и увеличение пропускной способности сети. В конце 2020-го эти территории были включены в пятилетнюю программу компании – МиРЭК, к реализации которой энергетики приступили в 2021 году. Ее задача – повышение надежности работы электрических сетей региона. Общие инвестиции в реализацию программы составят более 15 миллиардов рублей.

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