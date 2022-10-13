Иностранцев регистрировали по месту пребывания без фактического проживания по указанным адресам. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Трудовом под Владивостоком приморцы и граждане Узбекистана подделывали документы для нелегальных мигрантов. Как рассказали в пресс-службе УМВД края, преступники обеспечили незаконное пребывание на территории региона 300 иностранцам. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

По данным ведомства, канал незаконной миграции был создан в поселке, прямо в кафе на улице Дунаевского, где поймали авторов схемы в ходе операции «Гром». Сюда группа мошенников приглашала приморских гостей, чтобы изготовить для них необходимые бумаги. Затем иностранцев регистрировали по месту пребывания без фактического проживания по указанным адресам.

В предприятии участвовало минимум восемь человек. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В предприятии участвовало минимум восемь человек, которых задержали. Вместе с организаторами полицейские «связали» потенциальных покупателей. Доход от данного «бизнеса» предварительно оценивается в 2 миллиона рублей.

– В ходе обысков у них изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты, копии паспортов иностранных граждан, а также иные документы, имеющие доказательственное значение, – отметили в УМВД.

Сейчас расследование продолжается. Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники противоправной деятельности. Участники группы могут лишиться свободы на семь лет.

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