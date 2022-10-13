Тематическая иллюстрация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Находки перевел 4 миллиона 270 тысяч рублей мошенникам, которые убедили его взять кредит. Как рассказали в пресс-службе ОМВД городского округа, позвонивший представился работником банка и попросил приморца помочь в раскрытии преступления. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

По данным ведомства, сперва «работник банка» сообщил 37-летнему мужчине, что с его счета списываются деньги. Затем он перевел клиента на «сотрудника службы безопасности», который по мессенджеру выслал файлы о начатом расследовании мошенничества. В конце концов, дозвонился до мужчины и «сотрудник прокуратуры» Владивостока. Он объяснил, что для блокировки несанкционированных транзакций нужно оформить кредит и перевести деньги на резервную ячейку Центробанка.

Таким образом, потерпевший взял кредит в 3 миллиона рублей, затем снял еще 1 миллион 270 тысяч со своего счета и перевел всю сумму на указанный «безопасный счет».

Спустя время житель Находки понял, что его обманули – номера телефонов, с которых ему звонили, оказались недоступны. Мужчина обратился в полицию, думая, что заявление о преступлении освободит его от оплаты кредита, но увы.

Следователь завел уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

– Полиция призывает граждан не вступать в диалог со звонящими «банковскими работниками» или другими должностными лицами, требующими от вас совершить какие-либо действия со своим счетом, провести манипуляции в личном онлайн-кабинете, с банковским терминалом, перечислить деньги на «безопасный счет» или принять участие в расследовании. При поступлении такого звонка следует прекратить разговор и связаться со своим банком, вручную набрав номер, указанный на вашей платежной карте, – сообщают на сайте УМВД.

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