Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совместный рейд мэрии Владивостока и сотрудников приморского МЧС прошел на территории Ботанического сада. Мероприятие состоялось в преддверии пожароопасного сезона. Обстановка в регионе пока остается стабильной, – рассказал замглавы администрации столицы ДФО Дмитрий Свитайло.

– Такую работу проводим и мы, и наши коллеги из МЧС постоянно, но она усиливается в самые непростые периоды – в преддверие и во время пожароопасного сезона. Сейчас, в середине октября, в приморской столице обстановку можно назвать стабильной, но как только лес и листва станут сухими, работы пожарным прибавится. И наша задача – напомнить жителям и гостям Владивостока о необходимости быть аккуратными с огнем, – подчеркнул специалист.

В правительстве Приморья сообщили, что в крае уже зарегистрированы первые сезонные пожары. Хотя их площадь незначительна, следует соблюдать правила безопасности, ведь с осенними пожарами трудно бороться.

Стоит отметить, что в 2022 году в РФ усилилась административная ответственность для виновников лесных возгораний. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Прежние нормы предусматривали от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Напомним, недавно «КП – Владивосток» писала, что на улице Махалина во Владивостоке загорелась дворовая постройка. Из-за серьезного пожара погибло три человека.

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