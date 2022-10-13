Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тоннеле на выезде с Золотого моста во Владивостока пройдут дорожные работы, сообщает Министерство транспорта Приморского края. В этой связи с 15 по 16 октября проезд по этой трассе могут перекрыть.

В ведомстве только анонсировали реконструкцию. Скорее всего, подробнее о перекрытии сообщат ближе к началу работ. «На время проведения ремонта возможны ограничения проезда», – уточнили в региональном Минтрансе.

Тем временем местные СМИ уже бьют тревогу. Сообщается, что перекрытие трассы неизбежно приведет к 10-бальным пробкам. Как это повлияет на дорожную обстановку - судить не беремся.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что во Владивостоке из-за дорожных работ до 30 октября ограничат движение и парковку автомобилей в Первомайском районе, от кольца на улице Запорожской до Интернациональной, 52. Но проезд для жителей домов и сотрудников экстренных служб будет открыт.

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