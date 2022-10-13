В Трудовом займутся реконструкцией сквера после визита главы Владивостока

Глава Владивостока посетил Трудовое 12 октября. Фото: Администрация Владивостока

Сквер в Трудовом реконструируют в следующем году, сообщает мэрия Владивостока. Территория набрала наибольшее число голосов среди жителей поселка во время визита главы приморской столицы Константина Шестакова. Подробности – в материале «КП»

Глава Владивостока посетил Трудовое 12 октября. В этот день он вместе с местными жителями и специалистами обсудил вопросы развития сквера на улице Лермонтова, 81. Собравшиеся осмотрели участок, чтобы затем передать его Дирекции общественных пространств. Архитекторы проведут опрос среди граждан и начнут проектировать местность.

По словам Константина Шестакова, одно из предложений по благоустройству заключается в создании тихого места для отдыха, чтобы при этом сохранилась сцена для выступлений артистов и проведения мероприятий.

В том числе мэр Владивостока обратил внимание чиновников на проблемные точки вблизи парка. Первая – незаконные железные гаражи, занимающие много места. Их демонтируют после того, как появятся варианты использования участка. Вторая – на территории необходим комфортный остановочный павильон для автобусов. Также глава города поручил службам проверить законность размещения киосков на тротуаре в районе этой улицы, они мешают посельчанам.

Первая – незаконные железные гаражи, занимающие много места. Фото: Администрация Владивостока

В том числе в рамках рабочей Константин Шестаков обсудил проблемы реконструкции ливневой канализации, мусорных площадок и вывоза твердых бытовых отходов.

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