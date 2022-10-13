Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на улице Кирова перекроют движение транспорта, сообщает мэрия города. В связи с аварийно-ремонтными работами проезд от дома №32 до №34 будет ограничен с 20:00 14 октября до 6:00 17 октября. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

В АО ДГК «Приморская генерация» рассказали, что во время планового обхода теплотрассы на участке обнаружено повреждение плит перекрытия. Чтобы устраненить аварийную ситуацию, специалисты вскроют грунт и заменят плиты.

– Объезд автомобилей будет организован по улице Енисейской. Также на период ремонтных работ будет скорректировано движение общественного транспорта – автобусы № 4, 23, 23Л, 43 и 81 пойдут по ул. Енисейской (схема прилагается), – отметили в администрации Владивостока.

Напомни, ранее «КП» писала, что в тоннеле на съезде с Золотого моста в центре города могут перекрыть движение автомобилей. Также из-за дорожных работ до 30 октября будет ограничено движение и парковка автомобилей от кольца на улице Запорожской до Интернациональной, 52.

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