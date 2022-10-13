Мэр Владивостока раскрыл секрет, когда полностью отремонтируют набережную Спортивной гавани

Скульптуру тигрят обещали вернуть, когда полностью отреставрируют прогулочную зону. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Набережная Спортивной гавани – главное место притяжения, как жителей Владивостока, так и его гостей. Оно и не удивительно – море, музыка, палатки с едой, а рядом – любимый Юбилейный пляж с его долгими летними тусовками. Вот только с апреля часть прогулочного пространства перекрыта – здесь начался масштабный ремонт после того, как в декабре случился сильный прорыв и из земли забил фонтан кипятка.

Специалисты обещали быстро все привести в порядок: и трубы поменять, и набережную обновить. Техника заехала, знаменитых тигрят увезли, рабочие что-то поделали и… пропали. Официально открыть пространство собирались сначала ко Дню города, потом – к 1 октября. Но воз и ныне там…

Главе столицы Приморья Константину Шестакову ведущие задали резонный вопрос в эфире телеканала «Восток24»:

– С тех пор наблюдаем за забором, но там не происходит ничего: ни приведения порядка, ни прогулочной зоны…

– Ведутся работы по созданию новой набережной. До конца текущего года мы сформируем полноценный отрезок от тигренка до фонтана, выход к морю будет открыт, – пообещал в ответ мэр.

По его словам, нужно было определиться со смыслами оформления. Дело в том, что в 2022-м весь город ремонтируют с девизом «Вернем море в город».

– Набережная – один из элементов возвращения моря в город, чтобы жители могли почувствовать близость к воде, могли к ней прикоснуться. На мой взгляд, неплохой проект, сконструировали его таким образом, чтобы значительная часть прогулочной зоны стала открытой по отношению к котлу набережной Спортивной гавани. Там можно будет посидеть на широких ступенях: будет сделана часть с импровизированными скамейками. Акцент сделан на созерцании и ощущения близости нашего любимого моря.

Так должна будет выглядеть набережная Спортивной гавани во Владивостоке. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

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