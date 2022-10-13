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Владивосток13 октября 2022 9:09

Мэр Владивостока раскрыл секрет, когда полностью отремонтируют набережную Спортивной гавани

Открытие популярного общественного пространства неоднократно переносилось
Павел САХАРОВСКИЙ
Скульптуру тигрят обещали вернуть, когда полностью отреставрируют прогулочную зону.

Скульптуру тигрят обещали вернуть, когда полностью отреставрируют прогулочную зону.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Набережная Спортивной гавани – главное место притяжения, как жителей Владивостока, так и его гостей. Оно и не удивительно – море, музыка, палатки с едой, а рядом – любимый Юбилейный пляж с его долгими летними тусовками. Вот только с апреля часть прогулочного пространства перекрыта – здесь начался масштабный ремонт после того, как в декабре случился сильный прорыв и из земли забил фонтан кипятка.

Специалисты обещали быстро все привести в порядок: и трубы поменять, и набережную обновить. Техника заехала, знаменитых тигрят увезли, рабочие что-то поделали и… пропали. Официально открыть пространство собирались сначала ко Дню города, потом – к 1 октября. Но воз и ныне там…

Главе столицы Приморья Константину Шестакову ведущие задали резонный вопрос в эфире телеканала «Восток24»:

– С тех пор наблюдаем за забором, но там не происходит ничего: ни приведения порядка, ни прогулочной зоны…

– Ведутся работы по созданию новой набережной. До конца текущего года мы сформируем полноценный отрезок от тигренка до фонтана, выход к морю будет открыт, – пообещал в ответ мэр.

По его словам, нужно было определиться со смыслами оформления. Дело в том, что в 2022-м весь город ремонтируют с девизом «Вернем море в город».

– Набережная – один из элементов возвращения моря в город, чтобы жители могли почувствовать близость к воде, могли к ней прикоснуться. На мой взгляд, неплохой проект, сконструировали его таким образом, чтобы значительная часть прогулочной зоны стала открытой по отношению к котлу набережной Спортивной гавани. Там можно будет посидеть на широких ступенях: будет сделана часть с импровизированными скамейками. Акцент сделан на созерцании и ощущения близости нашего любимого моря.

Так должна будет выглядеть набережная Спортивной гавани во Владивостоке.

Так должна будет выглядеть набережная Спортивной гавани во Владивостоке.

Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

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