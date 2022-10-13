Приморцы получили ответы на часто задаваемые вопросы про мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На горячую линию по номеру 122 поступает много вопросов про частичную мобилизацию. Приморцев интересует, имеют ли право вручить им повестки, исправленные от руки, и могут ли отправить срочников на СВО. Ответы регулярно публикует портал Объясняем.РФ на своем сайте и в соцсетях.

Что делать в ситуации, когда работаешь в одном городе, а зарегистрирован в другом? Ответ на это один: вручить повестку могут любому по месту работы.

А какой алгоритм действий, если врученная повестка исправлена от руки? Любая правка должна быть заверена подписью и печатью должностного лица. Иначе вы можете отказаться от получения повестки.

Один из самых волнующих приморцев вопросов – законно ли заставлять срочников писать заявления о готовности ехать в зону боевых действий? И здесь все однозначно. Проходящие срочную службу не принимают участие в СВО. Если же призывника заставляют подписывать документы, то надо писать жалобу в военную прокуратуру.

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