Участвуйте, иначе вы будете жить в чужой мечте: мэр Владивостока высказался о ТОСах

В следующем году на ТОСы выделят 50 миллионов рублей. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Организуя территорию общественного самоуправления, жители Владивостока могут получить дополнительное финансирование. Об этом заявил глава приморской столицы Константин Шестаков в эфире телеканала «Восток24». По его словам, в 2022 году 34 проекта получили по 1 миллиону рублей, чтобы воплотить в жизнь свои маленькие мечты.

– Это решение должно максимально поддерживаться на всех уровнях власти. Был сформирован дополнительный фонд на поддержку ТОСов, из него 34 проекта получили финансирование по 1 миллиону рублей, чтобы воплотить свои малые мечты: эстрада, ливневка, малая скейт-площадка и другие. Мы недавно посетили соленую протоку, чтобы посмотреть на реализацию Утиной заводи – достойный проект.

Мэр отметил, что в следующем году на ТОСы выделят 50 миллионов рублей. Также Шестаков рассказал о важности таких территорий для города:

– Раньше было понятно, что можно привести в порядок территорию вокруг своего дома, не создавая ТОС. Да, возможно. Но когда говорим о большом проекте, у власти должен быть контр-агент, чтобы никто не разбежался. Это ответственные активные люди. То решение, которое принял губернатор, прибавит ТОСов во Владивостоке. Участвуйте, иначе вы будете жить в чужой мечте!

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