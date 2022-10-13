Стало известно, появится ли во Владивостоке автобус от Патрокла до центра города

По словам мэра, в крупных городах маршруты делятся на подвозящие и магистральные. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Патрокл – это огромный район Владивостока, который продолжает застраиваться. Но выбраться оттуда пешком до центра невозможно, да и автобусы не ходят, что беспокоит многих местных жителей. Журналисты в эфире телеканала «Восток24» поинтересовались у главы приморской столицы Константина Шестакова, планируется ли создание нового маршрута от Патрокла до «сердца» города.

– Во всех крупных городах так: есть автобусы, которые подвозят людей к крупным транспортным узлам, также есть центральные, то есть они работают в основной части города или по кольцевому маршруту магистральной сети. Мы планируем работать в этом же направлении.

По словам мэра, от Патрокла до центра напрямую транспорт идти не будет, дополнительные маршруты от района не планируются. Автобусы будут довозить людей либо от Перинатального центра, либо от Сочинской, остальные же будут подхватывать с основных остановок.

– По логике со стороны Патрокла будет удобнее уезжать с Гоголя, Некрасовской или Фуникулера. Транспортная сетка сформирована, у нас разыграно все, что мы планировали на текущий год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.